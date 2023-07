Irving firma con un importante sponsor cinese nel mondo dello sportswear

La point guard dei Dallas Mavericks, Kyrie Irving, ha firmato con uno sponsor nel mercato dello sportswear. Shams Charania di The Athletic ha riferito che Irving ha finalmente firmato un accordo di sponsorizzazione con il marchio cinese ANTA.

“Kyrie Irving dei Mavericks ha firmato con uno sponsor un contratto quinquennale con il marchio cinese di sportswear ANTA, oltre alla posizione unica di Chief Creative Officer presso l’azienda, hanno riferito fonti del settore a @TheAthletic @Stadium. La società di gestione di Irving, A11Even, ha negoziato l’accordo”, ha twittato Charania martedì sera.

Mavericks’ Kyrie Irving has signed a five-year endorsement deal with Chinese sportswear brand ANTA, plus the unique position of Chief Creative Officer at the company, industry sources told @TheAthletic @Stadium. Irving’s management company, A11Even, negotiated the deal. pic.twitter.com/HpJej7HU5X — Shams Charania (@ShamsCharania) July 12, 2023

Charania ha anche aggiunto in un tweet di follow-up che il contratto di Kyrie Irving con ANTA include anche alcuni diritti per attirare altre personalità del basket a far parte del marchio.

“Il lucroso nuovo accordo di scarpe per Irving gli darà anche la possibilità di reclutare/ingaggiare giocatori e altri collaboratori e portare un livello di produzione negli Stati Uniti per avviare il processo di ANTA per la distribuzione completa negli Stati Uniti”.

Le voci giravano sulla potenziale collaborazione tra Irving e ANTA molto prima che Charania lo riferisse, quindi questo sviluppo non è davvero una sorpresa. Semmai, è intrigante vedere come andranno le vendite di ANTA nelle prossime settimane e mesi dopo aver ottenuto un accordo con un giocatore polarizzante ma di grande talento in Kyrie.

Leggi anche: Paolo Banchero ha spiegato perché ha scelto Team USA e non l’Italbasket