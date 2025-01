L’NBA in Germania? La risposta SIBILLINA di Adam Silver…

Il basket tedesco sta vivendo un momento d’oro. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro al FIBA World Cup 2023, la Germania si sta imponendo come una delle realtà emergenti del basket mondiale, grazie anche alla crescita del numero di giocatori tedeschi nella NBA e alla presenza di due squadre nella prestigiosa EuroLeague.

Con gli NBA Paris Games 2025 ormai alle porte, il commisioner della lega, Adam Silver, ha rivelato che la NBA sta seriamente considerando di portare una partita di regular season proprio in Germania.

Adam Silver: “Restate sintonizzati”

Durante un’intervista legata all’imminente evento di Parigi, Silver ha alimentato le aspettative per un ulteriore passo avanti nel progetto di internazionalizzazione della NBA:

“Restate sintonizzati, stiamo valutando con molta attenzione la possibilità di portare una partita di regular season in Germania. È un’idea su cui il nostro ufficio in Europa sta lavorando attivamente in questo momento”.

Le parole del commisioner riflettono il crescente interesse della NBA per il mercato europeo e, in particolare, per una nazione come la Germania, che ha dimostrato di avere le basi per ospitare eventi di questo calibro.

Germania, un mercato in ascesa

Il successo della nazionale tedesca al Mondiale 2023 ha rappresentato un momento di svolta, consolidando l’immagine del basket tedesco a livello globale. A questo si aggiunge la crescente presenza di talenti tedeschi nella NBA, come Franz Wagner, Dennis Schröder, e altri, che stanno lasciando il segno oltreoceano.

Inoltre, la Germania può vantare due squadre di alto livello in EuroLeague, Alba Berlino e Bayern Monaco, che garantiscono una solida base di appassionati e un’arena pronta ad accogliere una partita di NBA con il massimo spettacolo.

Europa nel futuro della NBA

Silver ha anche accennato alla possibilità di altre destinazioni europee per il futuro della NBA. Tra queste, ha citato Atene, richiamando la grande tradizione cestistica greca e l’influenza globale di giocatori come Giannis Antetokounmpo, uno degli ambasciatori più influenti della lega.

Gli NBA Paris Games 2025, che vedranno la città ospitare per la prima volta due partite di regular season consecutive tra San Antonio Spurs e Indiana Pacers, rappresentano già un nuovo passo avanti per la presenza della lega in Europa. Portare una partita di regular season in Germania confermerebbe ulteriormente il piano della NBA di espandere il proprio brand in tutto il continente.