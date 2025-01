LeBron e Bronny James rifiutano l’invito di partecipare insieme all’All-Star Weekend

La NBA aveva preparato il terreno per un momento storico: un padre e un figlio che avrebbero gareggiato fianco a fianco nello Skills Challenge dell’All-Star Weekend, il prestigioso evento che celebra le stelle del basket mondiale. Ma, secondo quanto riportato dall’insider Chris Haynes, LeBron James e suo figlio Bronny James hanno declinato l’invito, spegnendo per ora il sogno di vedere questa straordinaria coppia in azione insieme.

L’invito rifiutato

“Fonti mi informano che LeBron James e Bronny James abbiano ricevuto l’invito dalla lega per l’opportunità di fare la storia, diventando il primo duo padre-figlio a partecipare allo Skills Challenge durante l’All-Star Weekend il mese prossimo a San Francisco”, ha dichiarato Haynes. “Ma mi è stato detto che l’invito è stato rifiutato”.

Sources: The history-making opportunity LeBron James and Bronny James declined for All-Star Weekend in San Francisco. #haynesbriefs https://t.co/AixmhuvbwY pic.twitter.com/o0mTq0DCl2 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 23, 2025

L’All-Star Weekend, noto per le sue competizioni spettacolari e i momenti iconici, avrebbe potuto aggiungere un’altra pagina indelebile alla sua storia con la presenza di LeBron e Bronny, uno dei legami familiari più celebri del basket mondiale.

La possibilità mancata di fare storia

Se LeBron James è già una leggenda della NBA, Bronny sta costruendo la propria strada verso il successo, portando con sé l’inevitabile pressione di essere il figlio di uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. La loro partecipazione allo Skills Challenge non solo avrebbe rappresentato un momento di grande impatto mediatico, ma anche una celebrazione del legame generazionale e familiare che rende il basket così speciale.

Essere il primo duo padre-figlio a competere in un evento dell’All-Star Weekend sarebbe stato un traguardo straordinario, aggiungendo un ulteriore capitolo alla già leggendaria carriera di LeBron James, che continua a riscrivere i record e ispirare generazioni, anche grazie a Bronny.