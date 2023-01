Lo spogliatoio del Metropolitans92 è troppo piccolo per Wembanyama

Ieri sera Victor Wembanyama ha segnato il suo primo game-winner della stagione, al termine di una gara non brillantissima contro l’Asvel. A diventare virale su Twitter, oltre che il video della sua schiacciata della vittoria, sono stati anche alcuni fermi-immagine dagli spogliatoi. Inquadrato dalle telecamere che ormai lo seguono ovunque vista l’attenzione del mondo NBA su di lui, è stato evidente come Wembanyama fosse troppo alto per lo spogliatoio del suo Metropolitans92.

Il talento francese doveva camminare piegato per non sbattere la testa contro il soffitto. Certo, Wembanyama è un gigante di 219 centimetri, ma probabilmente lo spogliatoio di una squadra di basket dovrebbe tener conto di queste altezze e perfino di quelle superiori.

Le vestiaire des Mets a pas été conçu pour Wembanyama 🤣 @TrashTalk_fr pic.twitter.com/687LWUWGgV — Harimau (@GrmSusanoo) January 9, 2023

E anche il tunnel per entrare in campo sembra avere lo stesso problema.

Ah oui effectivement, le couloir du palais des sports de @villelevallois est un peu bas de plafond pour Victor Wembanyama @vicw_32 !!! :-) @Metropolitans92 #BLM92ASVEL pic.twitter.com/Ex4LrdkO66 — Manu Roux (@ManuRouxJO) January 9, 2023

Nulla di grave, ma un momento di ilarità prima della partita che ha nuovamente portato Wembanyama alla ribalta, con il suo Metropolitans92 vittorioso e secondo in classifica nel campionato francese ad una sola partita dal Monaco.