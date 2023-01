Victor Wembanyama decisivo contro l’Asvel con la schiacciata della vittoria

Victor Wembanyama ieri sera si è misurato per la prima volta contro la sua ex squadra, l’Asvel. Il suo Metropolitans92 ha battuto i bianconeri, squadra di EuroLega, proprio grazie ad una schiacciata del talento francese a 3.5 secondi dalla sirena.

Wembanyama ha chiuso la sua gara con 15 punti e 9 rimbalzi, tirando 4/12 dal campo e 7/7 ai liberi. Non la sua miglior prestazione probabilmente, ma gli ultimi 2 punti sono valsi la vittoria. Su un layup sbagliato da Tremont Waters, migliore in campo con 28 punti, Wembanyama si è avventato con una feroce schiacciata in tap-in.

L’Asvel non è poi riuscito a rispondere sull’ultimo possesso, e così il Metropolitans92 è potuto restare secondo in classifica, alle spalle solo del Monaco.