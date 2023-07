Lo strano caso del Metropolitans92: in un mese da Wembanyama al possibile fallimento

Nell’ultima stagione abbiamo imparato a conoscere da vicino il Metropolitans92, squadra di Boulogne-Levallois che ha goduto di un’impennata di popolarità grazie al fenomeno Victor Wembanyama. Le partite del club francese sono state seguite in tutto il mondo, proprio per la presenza di Wemby, e il Metropolitans ha capitalizzato anche in termini di risultati sportivi, raggiungendo per la prima volta le finali del campionato (perse 3-0 contro l’AS Monaco).

Ad oggi però la squadra versa in condizioni disastrose. C’è un solo giocatore sotto contratto a 3 settimane dall’inizio della preparazione, non c’è un allenatore né un DS. Il club, di proprietà del comune, rischia seriamente di sparire dopo 14 anni nel massimo campionato francese e al termine della migliore stagione della propria storia. Nonostante i soldi incassati dalle partenze di Wembanyama e Bilal Coulibaly, anche lui scelto al Draft con la 7° chiamata assoluta, gli altissimi ricavi dalla vendita delle maglie, i 22 sold-out della passata stagione e il denaro incassato sia dall’evento Betclick Elite che dalle due partite disputate a inizio stagione a Las Vegas contro i G-League Ignite, il comune lamenta la mancanza di 2 milioni di euro sui 6.5 previsti per il budget.

Molti storcono il naso di fronte alla dichiarazione di problemi finanziari dopo una stagione del genere, ma ad oggi il comune ha una deadline fissata al 23 luglio per trovare nuovi investitori. Se non ci riuscirà, il Metropolitans92 rischia davvero di lasciare il basket che conta.

Fonte: BeBasket