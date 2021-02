Lo Zalgiris dura 10′, Higgins domina e il Barcellona dilaga nel secondo tempo

FC BARCELONA – ZALGIRIS KAUNAS 86-62

(24-24, 24-13, 23-10, 15-15)

Fresco vincitore della coppa nazionale, il Barcellona annichilisce lo Zalgiris tra le mura amiche e consolida il primato in classifica. Equilibrio solo nei primi 10′, poi i padroni di casa, trascinati da uno strepitoso Higgins, autore di 17 punti nei primi 20′ (19 alla fine), mettono in ghiaccio la partita tra il secondo e terzo periodo, grazie soprattutto ad una difesa che concede solo 23 punti allo Zalgiris nei due quarti centrali.

Primo quarto equilibrato, ad alto ritmo, con tanti possessi a disposizione delle due squadre che riescono ad incidere più in attacco che in difesa. Dopo il 24 pari dei primi 10′, è il Barcellona a provare la fuga, con Higgins che segna il +7 e Calathes che in penetrazione porta i suoi sul +9. Lo Zalgiris sembra accusare il colpo, calando di intensità in attacco ed offrendo il fianco agli avversari. I padroni di casa, per la prima volta nella serata, vanno in doppia cifra di vantaggio, sulle ali di un Higgins da 17 punti nel primo tempo e chiudendo avanti all’intervallo (48-37). Pronti via e il Barcellona trova subito fluidità offensiva ad inizio del secondo tempo, costringendo lo Zalgiris al timeout immediato sul +16 Barca dopo poco meno di due minuti. Gli attacchi profondi del Barcellona fanno male alla difesa lituana: Davies dalla media segna il +20 (59-39 a metà del terzo periodo) mentre dall’altra parte lo Zalgiris va spesso e volentieri a sbattere contro il muro difensivo dei “blaugrana”. Da qui in poi il Barcellona non si ferma più e a 10 minuti dal termine il punteggio recita +24 per la squadra di Jasikevicius, con soli 10 punti dello Zalgiris nel terzo periodo. L’ultimo quarto diventa così di ordinaria amministrazione per il Barcellona: Calathes amministra, Oriola punisce i resti della difesa di Kaunas che torna in patria con un pesante passivo. Finisce 86-62.

BARCELLONA: Higgins 19, Oriola 16, Davies 12.

ZALGIRIS KAUNAS: Hayes 9, Grigonis 8, Lauvergne 8, Milaknis 8.

