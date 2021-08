Lo Zalgiris Kaunas è ad un passo da Emmanuel Mudiay

Lo Zalgiris Kaunas potrebbe mettere a segno un colpo incredibile. Nel mirino della squadra lituana, infatti, c’è l’ex Denver Nuggets Emmanuel Mudiay.

Secondo quanto riportato da Donatas Urbonas, il playmaker, attualmente impegnato con la maglia dei Portland Trail Blazers nella Summer League di Las Vegas, volerà subito il Lituania se non riuscirà ad ottenere un ingaggio NBA.

Former No. 7 overall pick in the NBA Draft 2015 Emmanuel Mudiay is expected to continue his career in Zalgiris Kaunas, per BasketNews sources. The 25-year-old guard won’t join Zalgiris only if he gets an NBA contract, sources say BasketNews. More on @BasketNews_com

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 14, 2021