L’Olimpia Milano apre il suo primo store ufficiale

L’Olimpia Milano inaugura il suo primo Official Store a Scalo Milano! Dal 6 dicembre, a Scalo Milano, i tifosi dell’Olimpia, gli appassionati di basket in generale potranno trovare in un unico luogo tutte le maglie ufficiali, le tute, la linea tempo libero della squadra e molto altro ancora! Il primo store interamente dedicato alla squadra delle tre stelle aprirà mercoledì 6 dalle ore 11:00. Questi gli orari:

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Martedì dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Scalo Milano si trova in Via Milano 5, a Locate Triulzi (MI)

Ufficio Stampa Olimpia Milano