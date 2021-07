L’Olimpia Mosciano ingaggerà solo giocatori con il Green Pass

Arrivano anche nelle minors le prime manifestazioni di sensibilizzazione alla campagna vaccinale. L’Olimpia Mosciano, formazione che aspira a un ruolo da protagonista nella C Silver abruzzese, ha scelto di comporre il proprio gruppo squadra esclusivamente con soggetti possessori di Green Pass. Queste le parole, riportate a Il Messaggero, del coach Marco Verrigni, che spiega la scelta:

“Abbiamo intrapreso una vera e propria campagna di sensibilizzazione, nei confronti del vaccino anti Covid-19, che io ritengo giusta e necessaria perché in un ambiente sportivo, come in tutti gli ambienti di lavoro, si condividono intere giornate di lavoro in luoghi chiusi. Le motivazioni sono presto spiegate: rendere possibile la reciproca convivenza e limitare la diffusione del virus, oltre a sensibilizzare gli organi federali affinché rendano obbligatorio per tutti gli sportivi l’utilizzo del vaccino, così come accaduto per la Nazionale italiana di calcio, in esclusiva.”