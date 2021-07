Usman Garuba sarà probabilmente una scelta in Lottery nel Draft di giovedì, o comunque in Top 20. Liberare il lungo spagnolo, impegnato attualmente alle Olimpiadi, non sarà però facile per la squadra che lo drafterà. Come riportato da Donatas Urbonas, il buyout fissato dal Real Madrid è di 3 milioni di euro, cifra che crescerà di 1 milione per ogni stagione che Garuba disputerà con i Blancos d’ora in poi.

Usman Garuba’s contract with Real Madrid includes an NBA buyout clause of 3 million euros, per sources. Every other season in Europe will increase his buyout for another €1M, I was told. — Donatas Urbonas (@Urbodo) July 27, 2021

Il regolamento NBA impedisce alle franchigie di spendere più di 655.000 euro per i buyout dei giocatori fuori dalla Lega, il resto dovrà essere detratto dallo stipendio futuro di Garuba. Secondo ESPN,