Forse è stato svelato cosa disse Jordan Poole a Draymond Green prima di ricevere il famoso pugno

Tutti ricorderanno l’episodio, accaduto circa un anno durante il training camp dei Golden State Warriors, in cui Draymond Green colpì con un violento pugno al volto il suo compagno Jordan Poole. A rendere tutto ancora più grave, venne anche diffuso un video (senza audio) dell’accaduto e Green si “prese un periodo di pausa” lontano dalla squadra. Gli Warriors hanno poi giocato la stagione sia con Green che con Poole, una stagione di certo non semplice culminata con l’eliminazione al secondo turno dei Playoff per mano dei Los Angeles Lakers.

In estate poi Poole è stato ceduto agli Washington Wizards in cambio di Chris Paul, così che Golden State potesse avere lo spazio salariale per rinnovare proprio il contratto di Green.

In tanti nei mesi successivi a quel pugno si sono chiesti cosa avesse detto Poole per provocare quell’ira nel compagno, si sospettava che si trattasse di qualcosa relativo proprio al contratto visto che la guardia aveva appena firmato il rinnovo al massimo salariale che sembrava chiudere le porte al prolungamento di Green.

Ora Pablo Torre, nel suo podcast, ha rivelato quella che potrebbe essere stata la vera frase scatenante. “Sei una zavorra costosa per il numero 30” avrebbe detto Poole a Green, riferendosi proprio al contratto del compagno. Una zavorra che comunque gli Warriors hanno preferito tenersi stretta, visto che Draymond è stato alla fine rinnovato mentre lo stesso Jordan Poole è stato scaricato dopo una post-season deludente.

What did Jordan Poole REALLY tell Draymond Green, before the punch seen 'round the world?

"You're an expensive backpack for 30," aka Steph Curry, according to @PabloFindsOut sources.

Subscribe for the explosive full story: https://t.co/HrCb9t711Z pic.twitter.com/dgAVGn7Rre

— Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) September 29, 2023