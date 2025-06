Lonzo Ball ai Cleveland Cavaliers: scambio con i Chicago Bulls

Tra pochi giorni, precisamente il 1 luglio, prenderà il via la free agency NBA. Dopo le trade che hanno caratterizzato l’ultima settimana e il Draft, le 30 franchigie si preparano a entrare nell’ultima fase per la costruzione dei roster della prossima stagione. Poco fa i Cleveland Cavaliers hanno fatto una mossa importante, concludendo una trade con i Chicago Bulls e prendendo Lonzo Ball, che sarà quindi il backup di Darius Garland. In cambio, i Bulls ottengono Isaac Okoro.

Si tratta di una trade molto semplice, un giocatore per un altro giocatore. I Cavs si assicurano una point guard di grande talento, che però ha saltato due anni e mezzo per infortunio tornando in campo solo lo scorso ottobre. Soprattutto si tutelano qualora dovessero perdere Ty Jerome in free agency, cosa assolutamente possibile vista la positiva stagione di quest’ultimo. Ball ha segnato 7.6 punti con 3.3 assist di media nella sua prima stagione post-infortunio, giocando però solo 35 partite. Okoro offre sicuramente più garanzie, specialista difensivo che ha ricoperto un ruolo rilevante nei successi di Cleveland dei mesi scorsi.

L’ufficialità dello scambio, per ragioni di regolamento legato al salary cap, arriverà solo il 6 luglio.