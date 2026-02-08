Lonzo Ball ha un accordo con una nuova squadra, ma prima deve passare le visite mediche

Lonzo Ball è stato uno dei giocatori che si sono mossi alla trade deadline NBA, ceduto dai Cleveland Cavaliers agli Utah Jazz che però lo hanno subito tagliato. Da free agent, la point guard avrebbe deciso di firmare con i Golden State Warriors fino al termine della stagione, come riportato da Jake Fischer.

Per unirsi agli Warriors, però, Ball deve prima passare le visite mediche: il giocatore ha infatti una storia di infortuni non indifferente, essendo stato fuori dal gennaio 2022 all’ottobre 2024 con anche lo spettro del possibile ritiro obbligato. In questa stagione, Lonzo Ball è sceso in campo 35 volte con i Cavs, mantenendo 4.6 punti, 4.0 rimbalzi e 3.9 assist di media in circa 21′ di utilizzo.

Ball arriva a Golden State in un contesto radicalmente cambiato nelle scorse settimane, a partire dall’infortunio di Jimmy Butler fino al termine della stagione. Gli Warriors hanno poi aggiunto Kristaps Porzingis, liberandosi di Jonathan Kuminga e di Buddy Hield. Attualmente la squadra di Steve Kerr è 8° ad Ovest con un record di 28-25.