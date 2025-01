Tutta la NBA è IMPAZZITA per “Tweaker”, la canzona di LiAngelo Ball

LiAngelo Ball con il basket non ha avuto la stessa fortuna dei fratelli LaMelo e Lonzo. La carriera da cantante però gli sta riservando grandissime soddisfazioni.

Il suo nuovo singolo, Tweaker, è fra i più ascoltati degli ultimi giorni negli Stati Uniti e in tutto il Mondo. E il mondo NBA è letteralmente impazzito per questo singolo. I giocatori di tutte le squadre lo ascoltano a ripetizione negli spogliatoi e non solo.

Damian Lillard, anche lui cantante, lo apprezza molto perché gli ricorda delle vibes di 20 anni fa. I Cleveland Cavaliers e gli Charlotte Hornets (squadra di LaMelo) hanno pubblicato video sui social mentre i giocatori ballano sulle note di Gelo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte Hornets (@hornets)

Ma il pezzo sta spopolando anche in situazione meno tradizionali. Ad esempio dopo un canestro di Lonzo nella sfida con Indiana, il telecronista della tv locale di Chicago ha citato una strofa della canzone (“Able to swerve, bend that corner”) in modo celebrativo.

“Able to swerve, bend that corner.” Bulls announcer Adam Amin dropped a bar from LiAngelo Ball’s new song after Lonzo got this bucket 😅pic.twitter.com/jOPTxx0IsK — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 9, 2025

E chiaramente neanche TNT poteva esimersi dal cavalcare l’onda. Shaquille O’Neal, anche lui da sempre inserito nel mondo della musica, anche come deejay, l’ha ballata a ripetizione durante Inside the NBA.