L’ordine delle prime tre scelte al Draft è già deciso: ecco il futuro di Banchero

C’era stata tanta incertezza in queste settimane su chi sarebbe stata la prima chiamata al Draft 2022, in possesso degli Orlando Magic. La scelta sembrava dover ricadere su uno tra Jabari Smith Jr e Chet Holmgren, con Paolo Banchero che secondo i bookmakers nelle ultime ore stava scalando posizioni.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, l’ordine delle prime tre scelte sarebbe ora praticamente deciso, a poche ore dal Draft che avrà inizio alle 2.00 italiane. Jabari Smith Jr dovrebbe finire ai Magic, OKC a quel punto dovrebbe chiamare Holmgren e quindi gli Houston Rockets chiuderebbero il cerchio con Banchero.

As team boards finalize today, the 1-2-3 of the NBA Draft is increasingly firm, per sources: Jabari Smith to Orlando, Chet Holmgren to Oklahoma City and Paolo Banchero to Houston.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2022