Lorenzo Brown in campo nella finale degli Europei è stato un miracolo: ecco perché

La Spagna ha sorpreso tutta Europa laureandosi campione a Eurobasket. La Roja era una squadra in rinnovamento e nessuno si aspettava che avrebbe vinto l’ennesima medaglia d’oro.

Fra i protagonisti del successo iberico c’è Lorenzo Brown, guardia naturalizzata che aveva destato molte polemiche alla vigilia del torneo. Brown è stato uno dei migliori della Spagna e ha dimostrato un grandissimo attaccamento alla maglia, dato che ha rischiato davvero di non giocare la finale con la Francia.

All’inizio di Eurobasket il giocatore del Maccabi avevo un problema alla spalla destra e subiva infiltrazioni prima di scendere in campo. Poi, con il proseguire della competizione, avrebbe iniziato a farsi praticare punture anche nell’intervallo delle varie sfide.

Un retroscena svelato da AS che poi ha parlato di una nottataccia per Brown prima della finalissima. L’esterno, infatti, ha avuto problemi intestinali e vomito alla vigilia del match, mettendo in apprensione lo staff medico spagnolo. Al mattino, poi, un miglioramento e qualche ora di riposo per farsi trovare pronto, nonostante tutto, all’appuntamento con la storia.