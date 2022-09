La Spagna è campione d’Europa! Francia sconfitta in finale grazie a triple e difesa

SPAGNA – FRANCIA 88-76

(23-14; 24-23; 19-20; 22-19)

La finale di Eurobasket vede affrontarsi due squadre che sono arrivate fin qui con due percorsi opposti: la Spagna, in piena rivoluzione generazionale, si ritrova ancora una volta a competere per il massimo trofeo continentale affidandosi alla leadership dei fratelli Hernangomez e alla sapienza cestistica di Fernandez e di coach Scariolo, mentre la Francia, dopo aver rocambolescamente eliminato Turchia e Italia, ha demolito la Polonia in semifinale grazie al talento diffuso nel roster.

Le furie rosse partono subito forte sull’asse Brown-W. Hernangomez, che vince il duello diretto contro Gobert: Fournier è fuori ritmo e le furie rosse reggono anche con il secondo quintetto, chiudendo il quarto a +9 (23-14).

Nel secondo quarto si scatena Juancho Hernangomez (6/7 da 3), che fa scappare i suoi fino al +20, nel finale di tempo sono però Heurtel e Fournier ad iscriversi alla partita, approfittando di alcune distrazioni spagnole e le squadre vanno al riposo lungo sul 47-37.

Nel secondo tempo, la Spagna parte molto contratta, mentre i transalpini si affidano esclusivamente a Yabusele, che guida la rimonta francese e la partita ritorna in assoluto equilibrio: arriva subito il controparziale spagnolo, con Scariolo che rimette la box&one (su Heurtel) vista in semifinale contro la Germania e i suoi volano di nuovo sul +12, costringendo Collet al timeout. Yabusele rimane come unica luce nell’attacco transalpino e la Francia cerca di rosicchiare punto su punto, ma sempre con soluzioni estemporanee: sul finire di quarto, una tripla di Rudy e una stoppata di Garuba su Okobo fissano il punteggio sul 66-57.

Scariolo continua con la box&one su Fournier e Juancho rimette 10 punti di distanza tra le squadre e la Francia continua a non riuscire ad attaccare nel migliore dei modi, perdendo palloni su palloni: Lorenzo Brown appoggia indisturbato il +12 (75-63) a 4′ dalla fine e la Spagna vede il trofeo avvicinarsi; Fournier e Diaz si scambiano triple, Heurtel e Brown segnano in penetrazione ed è ancora Diaz, con un ottimo lavoro in difesa, a mettere la museruola alla Francia e a 2′ dal termine la Spagna conduce 82-70, a mettere i chiodi sulla bara francese è proprio Diaz con la tripla del +15 e l’ultimo minuto e mezzo di partita è una festa iberica, la Spagna vince 88-76 e conquista il titolo europeo.

SPAGNA: J. Hernangomez 27, W. Hernangomez 14, Brown 14, J. Fernandez 13, Diaz 8, R. Fernandez 7, Brizuela 3, Garuba 2.

FRANCIA: Fournier 23, Heurtel 16, Yabusele 13, Okobo 9, Gobert 6, Poirier 4, Tarpey 4, Albicy 1.