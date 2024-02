Luca Banchi dopo Barcelona: “L’EuroLega non perdona…”

Luca Banchi, coach della Virtus Segafredo Bologna, ha commentato la brutta sconfitta della sua squadra in casa dell’FC Barcelona in Catalunya.

“Complimenti davvero al Barcellona per la grande vittoria. Noi siamo dispiaciuti per la performance, per la mancanza di fisicità e aggressività. Non abbiamo mai segnato più di 17 punti in quarto, e finito con statistiche modeste. Loro hanno controllato i rimbalzi, avuto seconde opportunità, noi non siamo stati uniti e consistenti come squadra. Abbiamo mancato l’opportunità di giocare questa partita come la giusta aggressività. Quando giochi con un avversario di questo livello non puoi finire così, spesso nei quarti non abbiamo raggiunto il bonus. Loro sono stati duri, noi no. Ora guardiamo avanti e pensiamo alla prossima, che dovremo approcciare in maniera molto diversa, l’EuroLega non perdona se performi sotto il tuo standard, e fino a oggi il nostro standard è stato molto alto”, ha detto Luca Banchi dopo il KO di Barcelona.

Purtroppo la classifica corta ha fatto scivolare i bianconeri dal 2° posto in coabitazione con il Barça al 3°, ma che vorrebbe dire 5° se finisse oggi la regular season, in virtù degli scontri diretti con Panathinaikos e Fenerbahce. Venerdì a Belgrado i virtussini possono solo vincere.

