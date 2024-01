Marc Gasol ha deciso di lasciare ufficialmente il basket giocato

Dopo un’illustre carriera pluridecennale tra Europa ed NBA, Marc Gasol si è ufficialmente ritirato dal basket. Il 39enne centro ha tenuto una conferenza stampa speciale nella sua città natale, Barcellona, dove ha annunciato ufficialmente il suo ritiro. Gasol ha iniziato la sua carriera giocando per l’FC Barcelona. Simbolicamente ha deciso di concludere il suo percorso nella stessa città.

Nel corso dei suoi 20 anni di carriera, Gasol è diventato campione NBA (2019), giocatore difensivo dell’anno NBA (2013), tre volte All-Star (2012, 2015, 2017) e membro dell’All-NBA First Team (2015).

Gasol ha vinto due medaglie d’oro ai Mondiali FIBA con la nazionale spagnola (2006, 2019), cinque medaglie a EuroBasket (oro – 2009, 2011; argento – 2007; bronzo – 2013, 2017) e due argenti olimpici (2008, 2012).

Dopo la sua carriera in NBA, dove ha giocato per i Memphis Grizzlies – come suo fratello Pau -, i Toronto Raptors e i Los Angeles Lakers, Gasol è tornato nel suo paese natale, la Spagna, per aiutare il Girona ad avanzare nella massima competizione cestistica spagnola, la Liga Endesa (ACB).

Siamo veramente molto contenti di aver potuto godere di un fenomeno come Marc Gasol e siamo abbastanza sicuri che sentiremo ancora parlare dell’ex centro del Girona nel mondo del basket.

Leggi anche: “È una s***nzata!”, DeMarcus Cousins CRITICA la richiesta di giocare almeno 65 gare per poter vincere l’MVP