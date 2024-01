Barcellona domina una deludente Virtus Bologna!

Barcellona – Virtus Bologna: 84 – 57

(20 – 17; 41 – 27; 61 – 44; 84 – 57).

La Virtus Bologna delude le aspettative e fallisce l’appuntamento del Palau Blaugrana contro Barcellona.

Match a senso unico che ha visto i padroni di casa sfoderare un’imponente prestazione soprattutto sotto le plance: Bologna non è mai riuscita ad attaccare bene il ferro e difensivamente ha sofferto la fisicità di Vesely ed Hernangomez.

1° TEMPO

Nei primi minuti Isaiah Cordinier è in overdose di adrenalina e ci illude che potesse esserci tutt’altra partita mettendo a referto 9 punti di fila, arricchiti da una stoppata su Kalinic e un assist al bacio per l’inchiodata di Dunston. Barcellona riscalda le mani dall’arco ed entra nel match, sigla il primo vantaggio in chiusura di periodo (20-17) con Laprovittola e inizia ad alzare i gomiti sotto i tabelloni costringendo a conclusioni forzate i lunghi delle VuNere.

Belinelli è protagonista della peggior prestazione stagionale, complice un’attenzione speciale a lui riservata da coach Grimau che lo costringe a tiri forzati e gli limita le ricezioni in uscita dai blocchi; le rotazioni di Banchi non riescono a dare alcun valore aggiunto e Barcellona si impadronisce totalmente del ritmo partita. L’allungo fatale in chiusura di primo tempo è firmato da Laprovittola, autore di due triple di fila, e Vesely, che inchioda il +14 di fine secondo periodo (41-27) sull’ultimo possesso.

2° TEMPO

Banchi vuole usare tutte le carte a sua disposizione e schiera Dobric in rientro dall’infortunio, forzando probabilmente il piano partita che non prevedeva minutaggio per il serbo, ma nessun giocatore di Bologna sembra poter risolvere i problemi offensivi; intanto Parker e Laprovittola portano gli spagnoli sul +20. I lunghi di Barcellona sono perfetti negli aiuti difensivi e non concedono mai possessi extra sui tiri sbagliati dagli ospiti, soltanto Iffe Llundberg prova a riaccendere una luce di speranza siglando il -15 con una conclusione dai 6.75.

Nel quarto periodo Barcellona dilaga e conclude il match 84 – 57, tutto sommato punteggio giusto visto l’andamento dell’intero incontro e il modo in cui i locali hanno saputo amministrare gradualmente il vantaggio acquisito senza mai subire parziali.

La Virtus Bologna sta conducendo una gran stagione in Eurolega , ma è chiaro che vittoria dopo vittoria anche le aspettative crescono ed il fermento per questo match era notevole. La pesante sconfitta di stasera non è una battuta d’arresto, ma la presa di coscienza che ci sono squadre più attrezzate che stanno iniziando a consolidare determinati meccanismi e accrescere la propria solidità. Ciò non toglie che la Virtus ha un roster competitivo e una grande anima, con determinati elementi capaci di esaltarsi nella serata giusta: deve puntare ad essere la mina vagante della competizione!

Venerdì alla Segafredo Arena arrivano i serbi del Partizan: sarà la prima di dieci finali per provare a raggiungere una storica qualificazione ai playoff!

Barcellona: Hernangomez 17, Laprovittola 16, Brizuela 11, Parker 11, Vesely 9, Jokubaitis 7, Kalinic 6, Satoransky 5, Da Silva 2, Nnaji, Parra, Pauli

Bologna: Cordinier 12, Llundberg 11, Mickey 8, Polonara 6, Abass 4, Belinelli 4, Dunston 4, Hackett 4, Zizic 2, Dobric 2, Lomasz, Pajola.

Foto: @VirtusSegafredo

Leggi anche: Marc Gasol ha deciso di lasciare definitivamente il basket giocato