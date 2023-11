Luca Banchi e il “nobile gesto” nei confronti di Messina prima della partita

Luca Banchi ed Ettore Messina non sono rivali, anzi sembra esserci reciproca stima. Quando venne presentato come nuovo allenatore della Virtus Bologna, il tecnico toscano spese belle parole per il collega, augurandosi che un giorno possa lavorare al suo fianco. Ieri sera, nel primo derby di EuroLega della stagione, Banchi ha però voluto anche dimostrare con i fatti il proprio rispetto per Messina, prima della partita.

Conscio del clima ostile nei confronti di Messina a Bologna, come testimoniano le varie polemiche degli ultimi anni, Banchi ha chiesto al collega di entrare in campo insieme. In questo modo i tifosi bianconeri hanno dovuto trattenersi dall’insultare e fischiare l’allenatore di Milano, perché impegnati ad applaudire il proprio coach.

“Voglio ringraziare Luca per il gesto di classe nell’entrare in campo insieme a me all’inizio della partita. Potete capire probabilmente il perché lo abbia fatto. È stato un bel gesto da parte di un collega” ha commentato Messina in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro la Virtus.

“Ciò che è successo prima della gara penso sia un atto di rispetto per l’avversario e un gesto di ammirazione nei confronti di Messina. Non è niente di straordinario. Vorrei chiarirlo visto che sono qui da poco tempo. Se non conoscessi la storia di questo club non potrei proiettarlo verso il futuro, quindi ho rispetto della storia. Non ho mai nascosto che qui ci sia molto di Sasha Djordjevic e Sergio Scariolo, ma quando vedo la V penso a Dan Peterson, Porelli, Ettore Messina, Alberto Bucci. Entrare in campo al suo fianco è un onore” ha fatto eco Banchi.

