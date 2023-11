Chicago pronta a smantellare: Zach LaVine sarà il primo a partire?

I Chicago Bulls anche quest’anno sembrano destinati alla mediocrità, sconfitti in 8 delle 12 partite fin qui disputate. Di una cessione di Zach LaVine si parla, senza troppa convinzione, da almeno un paio di stagioni, ma stavolta le cose sembrano poter essere diverse. Secondo Shams Charania, sarebbero diverse le squadre interessate a LaVine e sia lui che i Bulls starebbero iniziando a metabolizzare l’idea di separarsi nei prossimi mesi.

Insomma, LaVine non sarà ufficialmente sul mercato ma non ci va troppo lontano. In questa stagione il prodotto di UCLA ha già sfoderato una prestazione da 51 punti, tra l’altro in un KO, e in generale sta segnando 21.9 punti di media. È la media più bassa dal suo primo anno a Chicago, ma i suoi compagni non stanno facendo meglio.

Zach LaVine è ai Bulls dal 2017 ed è sempre stato la star della franchigia, pur avendo disputato i Playoff soltanto una volta, nel 2022, esperienza conclusa con l’eliminazione 4-1 al primo turno contro i Milwaukee Bucks.