L’incredibile serie di espulsioni lampo fra Golden State e Minnesota

Incredibile quanto accaduto nella notte NBA fra Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves.

Per la prima volta nella storia della NBA ci sono state tre espulsioni prima ancora che venisse segnato un singolo canestro. Dopo circa 100 secondi di gioco un taglia fuori troppo fisico di Klay Thompson non viene apprezzato da Jaden McDaniels, i due si allacciano e si spintonano per una intera metà campo. A quel punto interviene Draymond Green che prende per il collo Rudy Gobert e lo trascina a terra. Una volta sedato a fatica il parapiglia arrivano i provvedimenti: doppio tecnico per Thompson e McDaniels, flagrant 2 per Green. Tutti e tre sotto la doccia, anche se non è detto che avessero già iniziato a sudare.

Golden State, già priva di Curry, si arrenderà sul 104-101 nel match valido anche per l’In-Season Tournament. Thompson, dopo la prova incolore di due giorni prima proprio con Minnesota, aveva giurato che si sarebbe riscattato ma così non è stato.