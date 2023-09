Clamoroso a Trapani, l’ultima perla del patron Antonini è Greg Monroe

Trapani continua a stupire con un mercato principesco.

Dopo i vari colpi estivi e la Supercoppa conquistata pochi giorni fa, la società siciliana prova a mettere a segno l’ultimo colpo di mercato. Sì, perché alla creatura del presidente Valerio Antonini manca ancora un americano per puntellare il roster. Andati a vuoto i tentativi con Taylor Smith (ex Verona) e Rashard Kelly (ex Trento), Trapani Shark alza ancora l’asticella.

L’obiettivo (che sembra essere molto concreto) adesso è Greg Monroe, secondo Superbasket. Parliamo proprio del centro con più di 600 partite NBA alle spalle fra il 2010 e il 2022, quel Monroe che per anni in maglia Pistons è stato fra i migliori lunghi del massimo campionato mondiale. A 33 anni può essere davvero un crack per l’A2. In carriera ha esperienze europee con Bayern Monaco e Khimki Mosca, lo scorso anno ha giocato in Cina e poi si è spostato a Porto Rico, dove però è sceso in campo una volta sola.