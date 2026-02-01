luigi suigo mega basket

Luigi Suigo giganteggia nella vittoria del Mega Basket sulla Stella Rossa

Francesco Manzi

Luigi Suigo, forse il talento italiano più cristallino in prospettiva, prosegue la sua crescita in Serbia, al Mega Basket, dove si è trasferito la scorsa estate dopo tanti anni nelle giovanili dell’Olimpia Milano. Il classe 2007, che nei mesi scorsi ha esordito anche con la Nazionale maggiore, ha realizzato il proprio season-high oggi nel big match di ABA League contro la Stella Rossa Belgrado. Una partita che il Mega Basket ha vinto 107-102, battendo una delle migliori squadre d’Europa.

Suigo ha giocato 19′ realizzando 14 punti con anche 9 rimbalzi e 2 stoppate, tirando 6/6 dal campo. L’azzurro è probabilmente solo di passaggio in Serbia e il prossimo anno è atteso in NCAA, dove ha già diverse offerte.

Bogoljub Markovic è stato l’MVP del match con 29 punti e 10 rimbalzi, mentre per la Stella Rossa ci sono stati 22 punti di Donatas Motiejunas e 20 di Jared Butler. Il Mega Basket attualmente è 6° in classifica nel Gruppo B in ABA League, mentre la Stella Rossa è 2° con 11 vittorie in 15 incontri.

