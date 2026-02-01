Trieste vince ancora e si impone anche nel “derby”: Treviso è sconfitta

PALLACANESTRO TRIESTE – NUTRIBULLET TREVISO 84 – 76

(15-16; 23-19; 20-19; 26-22)

Al PalaTrieste andava in scena il secondo derby del Triveneto della stagione tra la Pallacanestro Trieste, sesta in classifica, reduce da due vittorie di fila in campionato e Treviso Basket, ultima in classifica e a digiuno di vittorie da due incontri, valido per la 18° giornata della LBA Serie A. Alla fine a spuntarla sono proprio i padroni di casa, autori di una prova coriacea, nonostante un partita molto combattuta e giocata su ritmi molto bassi. Trieste ringrazia Ramsey (18 punti), Brown (17 punti) e Sissoko (14 punti), mentre a Treviso non bastano i 18 di Pinkins e i 15 di Torresani per ritrovare la vittoria.

Treviso parte subito forte con un 4-0 di parziale firmato Pinkins-Weber. Ross ci prova, ma sempre Pinkins e i suoi allungano anche a +5. Ancora Ross segna il -3, però Treviso, nonostante il ritorno in campo di Sissoko per i giuliani, si tiene avanti 10-5. Brooks e compagni tentano poi di rientrare, ma Cappelletti e Pinkins non mollano e Treviso resta in vantaggio anche dopo la tripla di Ruzzier, che vale il 15-16 a fine periodo. Nel secondo quarto Ramsey segna subito il +1, ma Pinkins ristabilisce immediatamente il vantaggio della Nutribullet. Sissoko torna a segnare, ma Miaschi e il solito Pinkins aumentano ancora il distacco trevigiano a +8. Tocca allora a Ramsey e Uthoff pareggiare il match (27-27). Trieste trova poi anche il +2 dai liberi, ma Radosevic impatta ancora il punteggio. Ci pensa così Brown a rimettere avanti i padroni di casa (+3). Cappelleti non demorde, ma i giuliani restano avanti fino al temine del primo tempo, che si chiude, dopo il canestro di Sissoko, 38-35.

Al rientro in campo Ramsey e Brown segnano subito il +7, che diventa anche 45-36 con Ross. Treviso allora reagisce con Pinkins e Radosevic tornando presto a -5. Torresani avvicina ancora di più gli ospiti, ma Uthoff da tre rimette a +5 i suoi. Pinkins e compagni però non ci stanno, il solo Ramsey non basta a Trieste, così Cappeletti e Abdur-Rahkman riportano il match in parità (50-50). Torresani prova di nuovo a tenere in partita Treviso ma uno scatenato Sissoko prende per mano i padroni di casa nel finale del periodo e i giuliani chiudono il quarto sul 58-54. Negli ultimi 10′ di gioco Brown spara subito da tre il +7, ma ancora Torresani tiene in gara i suoi (-4). Trieste si affida ancora a Sissoko, ma Weber e Pinkins spingono Treviso fino al -2. Gli ospiti non mollano, Cappelletti è ancora sugli scudi, così Brown e Uthoff devono impegnarsi per trovare il +7. Treviso però è ancora viva: Weber e compagni arrivano fino al 72-71. Uthoff e Ross allora salgono in cattedra e Trieste ritorna a +6. Radosevic non molla ma la tripla di Ramsey chiude definitivamente i conti. Finisce 84-76.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 4, Martucci ne, Ross 10, Deangeli 0, Uthoff 12, Ruzzier 3, Sissoko 14, Candussi 1, Iannuzzi ne, Brown 17, Brooks 5, Ramsey 18;

Coach: Israel Gonzalez

NUTRIBULLET TREVISO: Cappeletti 13, Weber 12, Abdur-Rahkman 2, Guerrini ne, Torresani 15, Miaschi 6, Pinkins 18, Chillo 1, Guidolin ne, Radosevic 9, Spinazzè ne;

Coach: Marcelo Nicola