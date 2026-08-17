Stella Rossa, Nikola Kalinic annuncia il ritiro ed entra nello staff

Si chiude qui la carriera di Nikola Kalinic: l’ala serba, 35 anni il prossimo novembre, ha annunciato il ritiro e l’ingresso nello staff della Stella Rossa, al fianco di coach Ibon Navarro.

Kalinic ha vissuto una carriera da top player in Europa, capace di vincere l’EuroLega col Fenerbahçe nel 2017 ma anche tante competiioni nazionali: tre campionati turchi con i gialloblu, un campionato spagnolo col Barcellona, due ABA League e due campionati serbi con la Stella. Senza dimenticare il contributo in Nazionale, di cui è stato una delle colonne portanti negli ultimi 15 anni, con l’argento olimpico a Rio de Janeiro 2016 e quello mondiale nel 2014.

In carriera, Nikola Kalinic ha indossato le maglie di big come Stella Rossa, Fenerbahçe, Valencia e Barcellona, segnando 7.9 punti di media in EuroLega.