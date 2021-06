Luka Doncic conferma la sua presenza al Preolimpico di Kaunas

Da campione d’Europa, la Slovenia non si è qualificata agli ultimi Mondiali del 2019 in Cina. La Nazionale balcanica potrà conquistare un posto alle Olimpiadi di Tokyo, che sarebbero le prime per la Slovenia, mediante il torneo Preolimpico di Kaunas. E per l’occasione potrà contare su Luka Doncic, che invece non c’era nelle qualificazioni per la World Cup visto che si disputavano nel corso della stagione NBA.

Doncic ha confermato la sua presenza all’indomani dell’eliminazione dai Playoff con Dallas, durante le cosiddette exit interview. “Nessuna vacanza” ha dichiarato lo sloveno, che avrà pochi giorni di riposo tra la fine della stagione NBA e l’inizio del training camp della Slovenia in vista del Preolimpico. La Slovenia affronterà Angola e Polonia nel primo gironcino, per poi rischiare di dover battere la Lituania in finale per strappare un pass per Tokyo (nell’altro girone ci sono appunto i lituani con Corea del Sud e Venezuela).

Luka Doncic says he will soon join the Slovenian national team to try to lead them to Tokyo via Olympic qualifying. “No vacation,” Doncic says. — Marc Stein (@TheSteinLine) June 7, 2021

