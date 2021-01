Luka Dončić diventa il più giovane di sempre a registrare 30 triple doppie in NBA

Luka Dončić ha accumulato un’altra impressionante tripla doppia, guidando i suoi Dallas Mavericks alla vittoria per 124 a 112 sugli Indiana Pacers. La stella dei Mavs ha messo in piedi una tripla doppia da 13 punti, 12 rimbalzi e 12 assist.

Come riportato dal profilo Twitter di Dallas, lo sloveno è diventato il più giovane giocatore di sempre a raggiungere le 30 triple doppie in carriera:

Luka Dončić is now the youngest player in NBA history to reach 30 triple-doubles