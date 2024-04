Campazzo DOMINA e il Real Madrid vince! Baskonia con le spalle al muro

Il Real Madrid vince, come da pronostico, anche gara-2 al Wizink Center e ora il Baskonia non può più sbagliare se vuole continuare a sognare le Final Four. Vincere a Vitoria sarà complicatissimo per i Blancos ma un po’ meno se Facundo Campazzo gioca in questo modo, visto che questa sera ha chiuso con 24 punti e 7 assist a referto, risultando senza dubbio alcuno l’MVP della sfida vinta 101 a 90 dai ragazzi di coach Chus Mateo.

L’andamento della partita è stato abbastanza chiaro: i padroni hanno sempre comandato e gli ospiti hanno cercato di restare attaccati alla contesa, provando ad avere un margine di massimo 3-4 possessi. Markus Howard ha steccato la gara perché ha chiuso 3 su 8 dalla lunga di distanza e i 20 punti di Vanja Marinkovic non sono bastati ai baschi per portare a casa il bottino pieno. Alla fine il Real Madrid è riuscito a imporsi sul Baskonia per 101 a 90 e ora ha tutte le chance per chiudere i conti senza dover giocare gara-5 a Madrid. Ma bisogna vincerne una a Vitoria. Fattibile ma non scontato.

Real Madrid: Campazzo 24+7a, Yabusele 16, Llull 13, Decj 10, Poirier 10, Tavares 10+9r.

Baskonia: Marinkovic 20, Miller-McIntyre 13, Howard 12, Costello 10.

QUI trovi le stats complete del match.

