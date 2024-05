Doncic e Irving SPETTACOLARI! Dallas vince gara-1 in casa di Minnesota

I Dallas Mavericks sono a sette vittorie dal titolo NBA dopo il successo in gara-1 in casa dei Minnesota Timberwolves. I Mavs hanno ottenuto una vittoria fondamentale in gara-1 a Minneapolis in trasferta questa notte. Dallas ha vinto 108 a 105 grazie alle prestazioni dei suoi leader, Luka Doncic e Kyrie Irving.

Doncic ha concluso la partita con 33 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. Irving ha totalizzato 30 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Kyrie ha iniziato le partite a rilento per poi riprenderle nel secondo tempo durante i playoff NBA 2024, ma mercoledì Irving ha segnato 24 punti nella prima metà di sfida. Doncic ha poi trovato il suo ritmo nel quarto quarto con 15 punti fondamentali.

Lo sloveno ha persino scherzato sul fatto che lui e Irving si sono “scambiati i ruoli” dopo la partita, parlando a TNT. Inoltre, Luka ha raccontato la dura battaglia con i Timberwolves durante la sua intervista.

“Abbiamo dovuto lavorare duramente per ottenere questo risultato. Siamo noti per le sconfitte in gara 1, quindi dovevamo vincere questo match”.

Luka Doncic on TNT after the win:

"We had to work really hard to get this… We are known for Game 1 losses, so we had to make a point."

Luka on Kyrie Irving's hot start:

"He got us going, without him we would probably be down 20 at halftime."#Mavericks #OneforDallas

— Joey Mistretta (@JoeyMistretta_) May 23, 2024