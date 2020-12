Luke Kennard rinnova subito il suo contratto con i Los Angeles Clippers

Arrivato da Detroit poco prima dell’ultimo Draft, Luke Kennard sembra destinato a rimanere a lungo ai Los Angeles Clippers: il giocatore, che sarebbe stato free agent la prossima estate, ha infatti rinnovato il proprio contratto firmando un quadriennale da 64 milioni di dollari complessivi.

Kennard sarà un giocatore importante nei Clippers di coach Tyronn Lue, dopo aver segnato 15.8 punti di media nella scorsa stagione ai Pistons, tirando col 40% da tre punti.

Los Angeles Clippers guard Luke Kennard has agreed to a four-year, $64 million contract extension, his agents Aaron Mintz and Dave Spahn of @caa_sports tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020