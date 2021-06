Malcolm Delaney non è un fan delle partite di Playoff LBA alle 21

Domani sera l’Olimpia Milano, dopo le Final Four di Colonia chiuse al terzo posto, tornerà in campo in campionato. La formazione di Ettore Messina affronterà al Taliercio la Reyer Venezia in Gara-3 ad un orario “particolare”. La palla a due, com’è già avvenuto in questi Playoff, sarà infatti fissata per le ore 21. Una cosa che non piace per niente a Malcolm Delaney, sempre molto esplicito su Twitter.

L’americano di Milano si era già lamentato dei tanti back-to-back in programma in questi Playoff di LBA, ora se l’è presa proprio con l’orario di Gara-3. “Il campionato italiano deve smetterla con queste partite alle 21… GRAZIE” ha scritto Delaney su Twitter, suscitando un dibattito.

Italian league needs to stop these 9pm games.. THANKS — malcolm delaney (@foe23) June 1, 2021

Ad un collega che gli ha scritto che lui in Argentina giocava addirittura alle 22 perché di giorno faceva troppo caldo, Delaney ha risposto che “avrebbe fatto subito le valigie” al suo posto.

After First game I woulda packed my bags and ✌🏽😂 https://t.co/Cus2heFrAh — malcolm delaney (@foe23) June 1, 2021

A Tyrese Rice che sottolineava come la prossima stagione europea dovrebbe iniziare a fine settembre visto quanto è stata estenuante quella in corso, l’americano di Milano ha replicato: “Fattuale. Fratello, stiamo giocando dalla seconda settimana di luglio… E stiamo giocando partite importanti dal 1 agosto. Penso che siamo arrivati a 83 partite o qualcosa del genere”.

Facts. Bruh we been here since second week of July.. and been playing meaningful games since like aug 1… think we at like game 83 or something now https://t.co/u68c55hjJh — malcolm delaney (@foe23) June 1, 2021

Infine MarQuez Haynes, ex giocatore di Venezia, ha ricordato di quando giocava a Siena e tornò negli USA solo il 28 giugno. A lui Delaney ha risposto: “Quando giocavo in Francia torammo a casa intorno al 25-26 giugno, ma quest’anno con le Olimpiadi pensavo che finissimo entro un certo periodo. È completamente sfuggita di mano. E se i giocatori delle Nazionali sono ancora impegnati nei Playoff? Saranno letteralmente privati delle vacanze”.

When I played in France we got home like the 25/26 but this year with the Olympics I thought leagues had to be finished by a certain time lol that went out the window. What if there’s national team players. They literally won’t have an offseason — malcolm delaney (@foe23) June 1, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.