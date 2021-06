In giornata la LNP ha annunciato tutti i premi individuali della stagione regolare di Serie A2, compreso quello di MVP, diviso ormai da qualche anno tra stranieri e italiani. Per la seconda stagione consecutiva, l’MVP straniero è stato Charles Thomas, che quest’anno giocava a Scafati. L’americano ex Cantù e Ravenna ha mantenuto 19.2 punti e 7.3 rimbalzi di media.

Un altro lungo ha invece vinto l’MVP italiano: Ousmane Diop, centro di proprietà della Dinamo Sassari ma in prestito a Torino. Diop, nato in Senegal ma naturalizzato italiano, ha chiuso la stagione regolare con 17.6 punti e 8.0 rimbalzi di media, numeri ancora più impressionanti se si pensa che parliamo di un classe 2000.

Infine Lorenzo Bucarelli dell’Eurobasket Roma è stato scelto come miglior U21 (anche se è un classe 1998 e quindi di anni ne ha 23). L’italiano ha mantenuto 12.4 punti, 4.3 rimbalzi e 4.0 assist a partita in questa stagione di A2. Alessandro Ramagli di Verona è stato invece premiato come Miglior Allenatore.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.