Malcolm Delaney sul caso Mike James: “Punito perché voleva partecipare a un funerale”

Nel panorama del basket europeo continua a tener banco la questione Mike James, molto vicino a lasciare il CSKA Mosca. L’americano avrebbe litigato con lo staff e il club perché gli sarebbe stato impedito di partecipare al funerale di suo nonno, deceduto nei giorni scorsi, dando la priorità invece agli impegni sportivi.

In difesa di James, è intervenuto Malcolm Delaney, amico della point guard del CSKA, il quale ha confermato sostanzialmente questa voce su Twitter ed ha criticato il comportamento della squadra russa:

So teams punish players for wanting to attend funerals and pay their respects to people that mean more to them than a basketball. This is a bad business at times and it’s sad we get put in situations where you’re asked to forget about your family for a game. Never will be me

— malcolm delaney (@foe23) January 26, 2021