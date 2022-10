Male la Serie A su NOVE: Venezia-Milano peggio di Milano-Brescia

Numeri impietosi per Reyer Venezia-Olimpia Milano su NOVE nel big match della domenica di Serie A appena passata. L’Olimpia e la Reyer, le due squadre che hanno vinto più Scudetti da dopo la fine dell’era Mens Sana Siena, hanno fatti peggio di EA7-Brescia.

In occasione della prima gara di campionato, quasi vinta dalla Germani, gli spettatori erano stati 117mila e lo share dello 0,8%. Milano e Venezia hanno fatto peggio perché gli spettatori sono diminuiti dell’oltre 22% (91mila) e lo share è sceso allo 0,7%.

Numeri davvero che fanno riflettere per quello che sarebbe dovuto essere il secondo match più importante del girone d’andata dopo le Scarpette Rosse contro la Virtus Bologna. Fa davvero pensare che una gara tra una delle migliori squadre di EuroLega e una delle migliori compagini di EuroCup non sia stata vista nemmeno da 100mila spettatori.

L’aspetto incredibile è che non c’erano nemmeno le tre “strisciate” del calcio in contemporanea perché avevano giocate tutte e tre o venerdì o sabato. In quel momento c’erano Atalanta-Lazio e Padova-Perugia di pallavolo. Non proprio la Champions League del calcio.

La prossima sfida che sarà in chiaro su NOVE sarà Bologna contro Happy Casa Brindisi il 27 novembre. Difficilmente riuscirà a fare meglio di questi numeri ma non ci stupiremmo qualora non facesse tanto peggio.

