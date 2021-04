Mantova spazza via Orzinuovi con una grande prestazione di squadra: vittoria-pass per il Girone Azzurro

STAFF MANTOVA – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 102-74

(25-18, 22-21, 24-17, 31-18)

Ad aprire le danze è Miles che scaglia una bomba dopo pochissimi secondi ma Mantova risponde nell’azione successiva con la tripla di Ghersetti; poi aumentando l’intensità si porta rapidamente sul 10-5 grazie alle realizzazioni di Weaver, Veideman e Maspero. L’Agribertocchi, aggrapandosi a Miles (altri 5 punti in sequenza ) riesce a rimanere punto a punto (12-12) fino però al break di 11-2 dei padroni di casa nell’ultimo spicchio di quarto firmato da Veideman, Maspero (terza tripla sin qui) e Ferrara (23-14). Il primo periodo si chiude sul 25-18 per i padroni di casa. La musica non cambia nel secondo quarto con la Staff che continua a mettere tanta energia sul parquet andando a segno con capitan Ghersetti (tripla), Bonacini e Cortese (entrambi a siglare i loro primi punti del match). Gli ospiti provano a replicare con i canestri di Rupil, Mastellari e Hollis (36-28) ma gli Stings non intendono arretrare: Ceron trova un 4/4 dalla lunetta a cui fanno seguito i 2 liberi di Ferrara e nell’ultima azione prima della pausa, Veideman riesce a sbloccarsi dall’arco dei 3 punti lanciando Mantova sul 47-39.

L’inizio della terza frazione è tambureggiante per i biancorossi: parziale micidiale di 16-2 e basket champagne ad opera di Veideman, Cortese ma soprattutto di Weaver con una schiacciata di cattiveria (servito in maniera impeccabile da Maspero) e un tap-in strepitoso (63-41). Orzinuovi sembra letteralmente in bambola, tuttavia Negri prova a ridare una piccola speranza ai suoi realizzando 5 punti in un amen. Cortese (tripla) e Ghersetti recuperano all’istante questo mini break subito (+22 e massimo vantaggio) ma poi arriva l’allungo dei bresciani: Miles, Tilliander e Spanghero riescono a mettere paura ai virgiliani per l’estrema velocità e facilità con cui riescono a trovare il canestro e alla fine del terzo quarto il tabellone segnala 71-56. L’ ultimo quarto però è pura accademia e dopo appena 2 minuti è già garbage time con Orzinuovi nettamente sulle gambe complice assolutamente la tremenda sequenza di partite di recupero che i bresciani sono costretti ad affrontare nel finale di regular season. Dicevamo, Mantova piazza subito un parziale di 8-0 grazie alle triple di uno scatenato Maspero (MVP indiscusso stasera, chiuderà con un 5/6 da 3) e Ceron che sembra rigenerato rispetto al faticoso inizio di gara. Per gli ospiti la benzina nel serbatoio è totalmente esaurita e allora è costretta mestamente a subire la ferocia offensiva dei padroni di casa che continuano a giocare ad altissimi livelli con percentuali al tiro da 3 pazzesche da parte del duo Maspero-Ceron (94-69). Da segnalare il debutto stagionale per il baby Lo che realizza addirittura una stupenda tripla dall’angolo a cui fa seguito la bomba dell’altro under Ziviani. Mantova può festeggiare vittoria, salvezza e accesso al Girone Azzurro che vuol dire possibile accesso playoff.

TABELLINI

STAFF MANTOVA: Veideman 11, Ceron 17, Maspero 19, Weaver 14, Bonacini 2, Ghersetti 10, Cortese 11, Ferrara 12, Lo 3, Ziviani 3, Mirkovski. All: Di Carlo

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Zilli 4, Galmarini 5, Guerra, Rupil 9, Mastellari 5, Tilliander 2, Spanghero 7, Negri 9, Miles 23, Hollis. All: Corbani