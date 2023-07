Manu Ginobili commovente: “A Bologna sono diventato quello che sono”

Manu Ginobili è tornato a Bologna e in Italia 18 anni dopo l’ultima volta per girare delle scene di un documentario che racconterà la sua vita e, in particolare, la sua esperienza in Italia e che potremo vedere su Disney+.

Passando per la palestra Porelli, Manu Ginobili ha rilasciato una veloce intervista ai canali social della Virtus Bologna, che vi abbiamo sintetizzato qui sotto e che potete ascoltare integralmente nel video YouTube.

“Bologna per me significato tantissimo. Non solo per quello che abbiamo vinto. Ma anche perché mi sono divertito moltissimo e sono cresciuto come giocatore e come uomo. Non tornavo a Bologna da 18 anni e sono passati 21 anni da quando mi sono trasferito a San Antonio. Ogni passo che faccio in giro per la città mi fa affiorare dei ricordi bellissimi”.

“Io sono arrivato a Bologna senza sapere cosa mi sarebbe accaduto. Avevo tantissima fame, volevo vincere, volevo crescere, ma non mi sarei mai aspettato che sarebbe potuta andare com’è andata. Questo è il momento in cui sono diventato quello che sono. Bologna e l’Italia hanno uno spazio importante nel mio cuore”.

Non vediamo l’ora di vedere questo documentario che ogni appassionato italiano di basket non può assolutamente perdersi perché parlerà anche della nostra storia.