Select Team, la squadra B di Team USA è piena di talenti emergenti

Team USA ha annunciato anche i membri del Select Team. Si tratta di una “nazionale B” che parteciperà al training camp di Las Vegas, aiutando i giocatori selezionati a prepararsi per il Mondiale. Da questa squadra, inoltre, verranno scelti i giocatori che prenderanno parte alla World Cup se qualcuno dei 12 scelti finora dovesse dare forfait.

Nel Select Team ci sono molti giovani giocatori emergenti del mondo NBA e qualche veterano con esperienza del basket FIBA. La stella sarà Cade Cunningham, in piena riabilitazione dopo l’infortunio della scorsa stagione, così come Chet Holmgren, pronto a sbarcare nella NBA dopo un’ottima Summer League e l’intero campionato scorso passato in infermeria. Presente il secondo classificato nel premio di Rookie of the Year, Jalen Williams, insieme a Jalen Green, reduce da una stagione con oltre 22 punti di media.

Quentin Grimes, Keegan Murray e Trey Murphy completano la pattuglia di giocatori dal potenziale ancora non pienamente espresso. Payton Pritchard, Herb Jones e Naz Reid dovranno portare intensità difensiva. Langston Galloway cercherà di impressionare gli scout per lasciare la G-League e tornare in NBA. Ci proverà anche Eric Mika che metterà al servizio della causa la sua esperienza in Europa (iniziata a Pesaro nel 2017), così come farà John Jenkins, il veterano del gruppo, anche lui negli Ignite lo scorso anno e pronto all’avventura in Spagna con Girona. A guidare il roster Jamahl Mosley, allenatore degli Orlando Magic.

SELECT TEAM

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Jalen Duren (Detroit Pistons)

Langston Galloway (Free Agent)

Jalen Green (Houston Rockets)

Quentin Grimes (New York Knicks)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

John Jenkins (Girona, Spagna)

Herb Jones (New Orleans Pelicans)

Eric Mika (G League Ignite)

Trey Murphy (New Orleans Pelicans)

Keegan Murray (Sacramento Kings)

Payton Pritchard (Boston Celtics)

Naz Reid (Minnesota Timberwolves)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Jamahl Mosley (Orlando Magic)

Jim Boylen (Indiana Pacers)

Matt Painter (Purdue University)