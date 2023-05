Novak Djokovic su Nikola Jokic: “È l’orgoglio della Serbia”

La superstar del tennis, Novak Djokovic, è ampiamente considerato l’atleta serbo migliore e più influente di tutti i tempi, eppure sceglie di nominare qualcun altro come l’orgoglio del paese nel campo dello sport: il centro dei Denver Nuggets, Nikola Jokic.

“È l’orgoglio della Serbia”, ha detto Djokovic su Jokic durante un’intervista a Tennis Chanel. “Siamo così orgogliosi di lui. Speriamo che possa vincere il suo primo anello”. Appassionato di basket che assiste spesso alle partite di EuroLeague della sua amata Crvena Zvezda, Djokovic guarderà mentre Jokic e i Nuggets affronteranno i Miami Heat nella loro corsa per vincere il loro primo campionato NBA.

“Siamo orgogliosi di essere stati abbastanza bravi a basket nel corso della nostra storia. Ma non abbiamo mai avuto qualcuno di successo in NBA come lui”, ha detto Nole, un enorme elogio considerando quanti giganti del basket ha prodotto la Serbia nel corso degli anni.

Questo tipo di ammirazione va in entrambe le direzioni. Pochi giorni fa, Jokic aveva descritto Djokovic come “l’ambasciatore serbo”, un “idolo” per i bambini della Serbia e una persona a cui si aspira.

“Sono lusingato onestamente. Non siamo stati in contatto. In realtà, ho ricevuto il suo numero solo ieri. Gli mando un messaggio. È difficile ottenere il suo numero al giorno d’oggi. Voglio mandargli un messaggio per dirgli grazie perché mi ha davvero toccato con parole meravigliose. Provo lo stesso per lui”.

