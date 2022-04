Marcelo Nicola sta per tornare a Treviso da allenatore

Tra fine anni ’90 e inizio anni 2000, Marcelo Nicola è stato una delle stelle dell’allora Benetton Treviso, con la quale ha vinto due Scudetti, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una Coppa Saporta, venendo inserito nel secondo quintetto di Eurolega nella stagione 2001-02. Ora l’argentino, 50 anni, secondo Emiliano Carchia di Sportando sta per tornare a Treviso ma da allenatore, come sostituto di Max Menetti, esonerato ieri.

Nicola è già stato assistente allenatore a Treviso dopo il ritiro, tra 2007 e 2010. Poi per lui esperienze da head coach tra Murcia, Rytas, Forlì e negli ultimi due anni a San Sebastian, nella serie cadetta spagnola. Nel 2o2o, da coach, ha vinto il suo primo trofeo, ovvero la Copa Princesa de Asturias, una sorta di Coppa Italia di Serie A2.

Marcelo Nicola agreed to terms with NutriBullet Treviso to become new head coach of the Serie A team, I am told

— Emiliano Carchia (@Carchia) April 5, 2022