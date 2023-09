Marco Spissu chiuderà sul podio dei migliori assistman del Mondiale?

Marco Spissu ha disputato un Mondiale difficile in termini di percentuali dal campo ma è stato molto solido nel mettere in ritmo i propri compagni e infatti è tra i migliori assistman del torneo in questo momento.

A guidare la classifica in maniera indiscussa c’è Carlik Jones del Sud Sudan con 52 ed è praticamente irraggiungibile. Dietro di lui troviamo Arturs Zagars con 10 assist in meno, 42, e poi Marco Spissu e Luka Doncic a 41. Spissu dovrà smazzare più assist di Doncic nella finale per il 7°-8° posto per termine in top 3 dei migliori giocatori che hanno saputo servire palloni trasformati in canestri ai propri compagni.

Jones ha giocato davvero una FIBA Basketball World Cup pazzesca, portando gli africani ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024 per la prima volta nella loro giovane storia. Zagars è stato senza dubbio la sorpresa di questa competizione e perciò non ci stupiamo, oggi, di quello che ha fatto e che sia in questa speciale classifica. Poi Luka Doncic è Luka Doncic, non serve che ve lo presentiamo noi. Possiamo dire che è un onore leggere il nome di Marco Spissu vicino a quello di questi top player del Mondiale.

