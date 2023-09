Nicolò Melli chiuderà come miglior rimbalzista del Mondiale?

La FIBA Basketball World Cup 2023 è stata emozionante, con molti dei migliori giocatori del mondo che hanno fatto del loro meglio per conquistare il Naismith Trophy. Controllare il tabellone e controllare il gioco, o almeno così si dice. E questi giocatori hanno dominato il vetro per tutta la durata della competizione. In particolare Nicolò Melli, che potrebbe chiudere come miglior rimbalzista del Mondiale.

Ma chi sarà alla fine quello con il maggior numero di rimbalzi totali? Al momento in testa alla classifica c’è Edy Tavares con 62 rimbalzi, poi Jonas Valanciunas con 60 e Nicolò Melli con 57. Il capoverdiano non giocherà più, di conseguenza non potrà più incrementare il proprio bottino, mentre il lituano e l’italiano giocheranno rispettivamente la finale per il 5°-6° posto e quella per il 7°-8° posto.

Ci sentiamo di dire che, nella peggiore delle ipotesi, Nicolò Melli chiuderà sul gradino più basso del podio dei rimbalzisti del Mondiale perché quelli dietro di lui o hanno già finito di giocare la propria FIBA Basketball World Cup 2023 oppure sono troppo distaccati dal lungo dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Stiamo a vedere se il nostro “capitan futuro” ce la farà a raggiungere questo record personale.

Leggi anche: Italbasket, Pozzecco sicuro: “Contro qualsiasi altro avversario avremmo raggiunto la semifinale”