Marcus Jordan, figlio di Michael, Messi e il supermercato: cos’hanno a che fare ?

Essere il figlio di Michael Jordan ha comportato molti vantaggi per Marcus Jordan, che ha potuto godere di uno stile di vita sontuoso sin da quando era molto giovane, ma ha apprezzato un aspetto di Lionel Messi che non ha ritrovato in suo padre.

Nato nel 1990, Marcus è arrivato poco prima del culmine della carriera di suo padre. Purtroppo questo significava che Jordan era spesso troppo impegnato per godersi davvero del tempo di qualità con Marcus e il resto della sua famiglia.

Ovviamente, lo stesso si potrebbe dire per ogni atleta professionista, molti dei quali dedicano innumerevoli ore della loro vita per mantenersi in condizioni fisiche ottimali.

Parlando pubblicamente della questione dei padri sportivi, Marcus Jordan ha offerto il suo punto di vista e ha spiegato come alcuni dei migliori atleti, come Lionel Messi, stiano rompendo la narrativa su cosa significhi essere un padre di famiglia come icona dello sport.

“Mi piace vedere che fanno le cose insieme come una famiglia. Penso che ne abbiamo parlato. Come essere un atleta… crescere nella famiglia di un personaggio pubblico. A volte, i papà subiscono un brutto colpo per non essere necessariamente presenti. E mi sembra che con Messi… anche in pubblico vada a fare la spesa con la sua famiglia. E così, ti piace vederlo!”.

Leggi anche: Kevin Garnett e la folle festa con Snoop Dogg la sera prima di una gara