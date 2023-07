Matteo Spagnolo, quale futuro per il baby talento italiano?

Matteo Spagnolo è senza dubbio uno dei migliori prospetti italiani della nuova generazione ma del suo futuro non si ha certezza.

In questo momento si trova a Folgaria con l’Italbasket di Simone Fontecchio e Gabriele Procida. Due nomi non citati in maniera casuale. Matteo Spagnolo è di proprietà del Real Madrid ma in questo momento non sembra nei piani desk castigliani, come possiamo vedere dal sito ufficiale del club che non lo inserisce nemmeno a roster. Questo conferma che i Blancos non stiano pensando di inserire il brindisino a roster per il prossimo anno.

Tornando ai due nomi sopra, Fontecchio e Procida, li abbiamo inseriti perché il primo ha spiccato il volo a partire da Berlino mentre il secondo ci gioca da una stagione e quest’anno vuole dimostrare di poter fare la differenza in EuroLega. E Spagnolo? Spagnolo è stato accostato all’Alba ma al momento non è ancora certo un affondo da parte dei tedeschi, molto dipenderà da come si comporterà in questo agosto.

Qualora non dovesse trovare posto in EuroLega. sarebbe un pezzo pregiatissimo per il mercato italiani di Serie A, magari per squadre che fanno l’EuroCup tipo Venezia (che però è abbastanza a posto con gli italiani) e la stessa Trento, in cui ha giocato l’anno scorso e che sta per perdere Diego Flaccadori.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi 30 giorni e poi capire se il suo futuro sarà a Madrid, a Berlino oppure di nuovo in Italia.