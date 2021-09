Marcus Morris attacca ESPN per non averlo inserito nella Top 100 NBA

Marcus Morris, ala forte dei Los Angeles Clippers, si è assicurato di far sapere a tutti che non è contento di non essere inserito nella lista dei migliori 100 giocatori NBA di ESPN per la stagione 2021-22. Dopotutto, crede fermamente di essere uno dei migliori 100 giocatori della lega al giorno d’oggi.

Su Twitter, Morris non si è trattenuto nell’esprimere il suo disappunto a ESPN. La rete ha pubblicato la sua lista dei migliori 100 giocatori venerdì, con Kevin Durant, LeBron James e Giannis Antetokounmpo in cima. Nel frattempo, esordienti come Jalen Green (96) e Cade Cunningham (76) sono arrivati nella selezione d’élite nonostante abbiano giocato minuti ufficiali in NBA.

Im Forsure top 100 in the @NBA lol been giving out buckets for a min. Respect Rec — Marcus Morris (@MookMorris2) September 25, 2021

Marcus Morris ha chiuso con una media di 13,4 punti, 4,1 rimbalzi e 1 assist in 57 partite NBA ma per ESPN non è bastato. Ha anche registrato una percentuale al tiro del 47,3% da 3 punti, il tutto mentre tentava più di cinque triple per ogni allacciata di scarpe. È stato senza dubbio un pezzo cruciale nella corsa dei Clippers alle finali durante i playoff della Western Conference del 2021.

Questa presunta mancanza di rispetto potrebbe perl motivare Marcus Morris a mostrare a ESPN e a tutti che hanno commesso un errore nel non includerlo nella lista.

