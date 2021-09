Wiggins schernito dai tifosi per il rifiuto di esenzione religiosa dal vaccino

È ufficiale. Ad Andrew Wiggins è stata negata l’esenzione religiosa dal mandato di vaccinazione della città di San Francisco. La star dei Golden State Warriors deve fare il vaccino contro il COVID-19 o affrontare le conseguenze che derivano dal rifiutarlo. La NBA ha rilasciato una dichiarazione sulla sua smentita del giocatore degli Warriors.

“L’NBA ha esaminato e negato la richiesta di Andrew Wiggins di esenzione religiosa dall’ordine del Dipartimento della sanità pubblica di San Francisco che richiede la vaccinazione COVID-19 per tutti i partecipanti di età pari o superiore a 12 anni a grandi eventi al coperto”, ha affermato l’NBA in una nota. “Wiggins non potrà giocare le partite casalinghe degli Warriors finché non soddisferà i requisiti di vaccinazione della città”.

Come previsto, i fan NBA si sono scatenati su Twitter contro Andrew Wiggins. Lo swingman degli Warriors ha subito moltissime prese in giro sui social media, in particolare su Twitter:

NBA: “Why you asking for religious exemption to not get the vaccine?” Andrew Wiggins: pic.twitter.com/UbNDyWVSH4 — Josiah Johnson (@KingJosiah54) September 25, 2021

the nba reviewing andrew wiggins’ vaccine exemption request pic.twitter.com/YAdCX6R3jF — alex (@steven_lebron) September 24, 2021

The type of shot Ben Simmons is scared of vs the shot Andrew Wiggins is scared of pic.twitter.com/smsaFLWn6U — NBA Memes (@NBAMemes) September 25, 2021

Resta da vedere se la negazione dell’esenzione religiosa stimolerà Andrew Wiggins a farsi il vaccino contro il COVID-19. Se si rifiuta, gli Warriors avranno sicuramente importanti decisioni da prendere, sia sul suo contratto sia sulle decisioni disciplinari contro di lui.

