Mario Hezonja a Yabusele dopo la vittoria dell’EuroLega: “Hai cambiato la nostra stagione”

Guerschon Yabusele non ha giocato le Final Four di Kaunas, che hanno visto vincere il suo Real Madrid, a causa della squalifica maturata con la rissa di Gara-2 contro il Partizan Belgrado. Il francese era stato grande protagonista dello scontro fisico, atterrando con una mossa di wrestling Dante Exum e procurandogli anche un infortunio. Yabusele era stato quello più sanzionato: 5 partite di squalifica da parte dell’EuroLega che però fin da subito sono sembrate poche, in proporzione alla gravità del suo gesto.

Nonostante la sua assenza comunque il Real ha ribaltato la serie contro il Partizan, da 0-2 a 3-2, e poi ha battuto prima il Barcellona e poi l’Olympiacos in finale con il clamoroso game-winner di Sergio Llull, un altro protagonista di quella rissa. La vittoria è stata largamente celebrata, ma molti tifosi non hanno comunque dimenticato i fatti di Gara-2 e come le punizioni non abbiano di fatto penalizzato più di tanto i Blancos.

Con la “ferita” ancora fresca, sta circolando ora un video del post-partita della finale di Kaunas, un colloquio tra Mario Hezonja e lo stesso Yabusele durante i festeggiamenti. Nella clip, si sente il croato dire a Yabusele: “Hai cambiato la nostra fott**a stagione, fratello!”. Parole che non faranno sicuramente piacere né al Partizan, che comunque si è congratulato col Real dopo la vittoria della coppa, né a tanti appassionati che avevano già storto il naso domenica sera.