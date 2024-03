Matas Buzelis sfida Zaccharie Risacher: “1vs1, ma il suo agente non lo permetterebbe”

Matas Buzelis e Zaccharie Risacher sono due dei candidati alla prima chiamata assoluta al prossimo Draft NBA. Nessuno dei due gioca in NBA e nessuno dei due è americano: Buzelis è lituano (anche se nato a Chicago) e veste la maglia dei G-League Ignite, mentre Risacher è francese e gioca con Bourg, attuale semifinalista in EuroCup. Oltre a loro, anche Alex Sarr, Rob Dillingham e Nikola Topic potrebbero inserirsi per la prima chiamata assoluta.

Intanto però Buzelis ha lanciato al rivale il guanto di sfida. Su precisa domanda riguardo una potenziale sfida durante i workout pre-Draft, ai microfoni di BasketNews, il giocatore degli Ignite ha provocato Risacher: “Vorrei sfidarlo in 1vs1. Ma lui non lo vuole fare, il suo agente non lo permetterebbe, lo so già. È una business decision. Il mio vantaggio? Sono meglio in qualsiasi aspetto”.

Secondo ESPN, al momento è Risacher ad occupare la prima posizione nelle proiezioni per il Draft 2024, con Buzelis sceso addirittura al sesto posto. Il lituano sta segnando 14.3 punti di media con 6.9 rimbalzi nella sua prima e unica stagione in G-League. Risacher invece, che ha un anno in meno, si sta ritagliando uno spazio importante nel Bourg segnando 12.6 punti di media in EuroCup.

Il fatto che entrambi siano delle ali aiuta nella creazione di questo dualismo: bisognerà vedere se le buone promesse si tradurranno anche in un rendimento di alto livello una volta arrivati in NBA.